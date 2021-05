La versione di Iaccarino e l'ammissione di alcune colpe, risponde a tutte le domande del gip e annuncia: "Mi dimetto da consigliere

Iaccarino avrebbe manifestato la volontà di dimettersi dalla carica di consigliere comunale, dalla quale è stato sospeso dal prefetto di Foggia, Raffaele Grassi. Gli avvocati difensori - i legali Antonio Ciarambino e Potito Marucci – non hanno presentato istanza di revoca della misura

E' terminato poco fa l'interrogatorio di garanzia a carico di Leonardo Iaccarino, l'ex presidente del Consiglio raggiunto venerdì scorso da una misura cautelare in carcere con l'accusa di corruzione, tentata induzione indebita e peculato. Agli arresti domiciliari era finito l'altro consigliere comunale Antonio Capotosto, mentre per l'imprenditore Francesco Landini era scattato l'obbligo di firma.

Interrogato in videoconferenza dal penitenziario di via delle Casermette, davanti al gip e al pm, in un'ora e mezza il vigile del fuoco si è mostrato collaborativo rispondendo a tutte le domande.

Ha ammesso parte degli addebiti che gli sono stati contestati e che figurano nelle carte dell'ordinenza, ma ha anche fornito una versione personale dei fatti per altri episodi contestati.

Iaccarino avrebbe manifestato la volontà di dimettersi dalla carica di consigliere comunale, dalla quale è stato sospeso dal prefetto di Foggia, Raffaele Grassi.

Intanto la nuova Giunta comunale questa mattina ha deliberato che nel procedimento penale a carico dei consiglieri comunali Leonardo Iaccarino e Antonio Capotosto, il Comune di Foggia si costituirà nella forma della partecipazione quale "persona offesa dai reati contestati" (leggi qui).

Gli avvocati difensori - i legali Antonio Ciarambino e Potito Marucci – non hanno presentato istanza di revoca della misura.

L'attività investigativa è una costola di una indagine più complessa, all'interno della quale Iaccarino - come si legge nella premessa dell'ordinanza - "veniva monitorato in quanto ritenuto essere più che altro persona informata sui fatti".