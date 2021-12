Dattoli davanti al Gip. L'avv. La Scala: "Ha spiegato l'infondatezza e l'estraneità al fatto"

E' terminato poco prima delle 14 l'interrogatorio di garanzia di Vitangelo Dattoli, agli arresti domiciliari dal 13 dicembre e indagato nell'inchiesta Icaro insieme ad altre cinque persone, due delle quali, il medico in pensione Antonio Apicella e il dirigente del policlinico Riuniti Costantino Quartucci, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. "Secondo noi è andata molto bene, un'ora e mezza, durante la quale il dottore ha spiegato punto per punto quello che gli è stato contestato. Abbiamo depositato istanza di revoca sulla quale il giudice ha detto che la prossima settimana si pronuncerà. La pubblica accusa non ha rivolto alcuna domanda, credo che le sue spiegazioni siano state più che esaustive. Ha spiegato l'infondatezza e l'estraneità al fatto per quanto riguarda la sua figura, la sua persona e il suo ruolo" il commento dell'avvocato del direttore generale sospeso dall'incarico, l'avvocato Antonio La Scala.