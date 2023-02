Spaccio 'al volo' dal balcone di casa: coppia ammette gli addebiti ma non risponde al gip

Sono comparsi ieri mattina, dinanzi alla gip Bencivenga del Tribunale di Foggia, i due conviventi di Zapponeta - lui di 30 anni, lei qualche anno più giovane - arrestati dalla guardia di finanza di Manfredonia, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, i due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, con spontanea dichiarazione di ammissione degli addebiti. L'avvocato Umberto Bulso, del Foro di Foggia, che difende entrambi, in quella sede ha richiesto per la ragazza (sottoposta ai domiciliari) l'autorizzazione ad uscire un paio di ore al giorno per provvedere alle indispensabili esigenze primarie familiari, avendo un bimbo di appena un anno da accudire. La gip si è riservata la decisione.

Le indagini hanno acclarato una intensa attività di spaccio ‘al volo’, con le dosi di stupefacente lanciate direttamente dal balcone dell'appartamento in cui risiede la coppia. L’indagine è partita da un sequestro di stupefacente eseguito nei mesi scorsi a carico dell’uomo, durante un controllo stradale. Da tale circostanza, le fiamme gialle - coordinate dalla procura di Foggia - hanno avviato una complessa attività di indagine, basata su intercettazioni e videoriprese che hanno acclarato il flusso di spaccio ‘domiciliare’.

A riscontro di tale ipotesi investigativa, ci sarebbero i sequestri eseguiti a carico dei clienti e il contenuto delle captazioni ambientali e telefoniche. L’ordine dello stupefacente (cocaina o marijuana, per cui la coppia si riforniva nelle piazze di Cerignola) avveniva per telefono, secondo un codice criptico; l’acquirente, quindi, lasciava il denaro pattuito nella cassetta della posta della coppia, mentre lo stupefacente veniva consegnato dal balcone: “Passa che te la lancio”.