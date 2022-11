Corruzione elettorale, le due ore di Canonico davanti al Gip: "Estraneo a qualsiasi accordo"

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato circa due ore che si è svolto oggi davanti al Gip del Tribunale di Bari, l'imprenditore edile 49enne Nicola Canonico si è detto estraneo a qualsiasi accordo riguardante la elezione di Francesca Ferri, la consigliera comunale del capoluogo pugliese eletta nel 2019 nella lista 'Bari Sport' con Di Rella sindaco, passata successivamente tra i banchi della maggioranza a capo del gruppo 'Puglia Popolare', arrestata il 26 ottobre scorso insieme al compagno Filippo Dentamaro nell'ambito della maxi inchiesta su una presunta corruzione elettorale in cui è rimasto coinvolto anche il presidente del Calcio Foggia 1920.

Accusato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale, prima di rispondere a tutte le domande del giudice per le indagini preliminari, in via preliminare avrebbe obiettato circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, evidenziando di non aver commesso e in alcun modo contribuito alla corruzione elettorale contestatagli. L'avvocato Michele Laforgia, suo legale difensore, avrebbe preannunciato la richiesta di revoca della misura cautelare.

Secondo gli inquirenti quella tra Ferri, Canonico e Dentamaro, era un’associazione per delinquere a tre finalizzata alla corruzione elettorale attraverso un’attività di selezione e reclutamento di potenziali elettori con successiva acquisizione dei loro voti, prevalentemente mediante la corresponsione per ciascuno di 25 o 50 euro, in favore della candidata consigliera comunale ex vicesindaca di Valenzano.

Alla presunta compagine criminale avrebbero aderito altri sette soggetti che avevano il compito di individuare, contattare e reclutare il maggior numero possibile di elettori presso i quali avrebbero comprato i voti, il cui pagamento sarebbe stato anticipato oppure rimborsato successivamente dai tre promotori.