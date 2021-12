Interrogatorio di garanzia, l'avv. Ursitti: "Bisceglia ha chiarito tutto"

Si è svolto questa mattina l'interrogatorio di garanzia di Rosalba Livriero Bisceglia, indagata nell'ambito dell'operazione 'Terra Rossa' che ha portato all'arresto di cinque persone, di cui due in carcere. Sedici in tutto gli indagati tra cui l'imprenditrice 55enne di Manfredonia, moglie del prefetto di Mattinata Michele Di Bari e titolare, insieme ad altre due donne, dell'omonima azienda sottoposta a controllo giudiziario insieme ad altre otto coivolte nell'inchiesta. L'avvocato Gianluca Ursitti, legale di Bisceglia, all'uscita del Tribunale si è limitato a dichiarare che la sua assistita ha chiarito tutto: "Dal nostro punto di vista è andato bene, abbiamo documentato il nostro punto di vista e che l'azienda era in regola. Ci riserviamo di fare una istanza, siamo fiduciosi" ha concluso.

Per il gip titolare delle indagini, Margherita Grippo, nella condotta illecita i Bisceglia, Rosalba Levriero e Matteo, avrebbero avuto un ruolo attivo (leggi qui).