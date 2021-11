“Caccia i soldi!”. Arrestato il funzionario di Foggia che intascava mazzette sui fondi del Psr: “Vi posso aiutare in tutti i passaggi”

Le intercettazioni dell'operazione 'Radici' eseguita dagli uomini della Guardia di Finanza che ha portato all'arresto di sei persone: in carcere di un funzionario della Regione Puglia, ai domiciliari per quattro imprenditori e un agronomo

Intercettazioni tra il funzionario e il tecnico

Funzionario: “E caccia i soldi, caccia i soldi! L’amico vostro si è permesso di dire che mi ha dato 5mila, hai cap^?

Tecnico: “E invece quanto ti ha dato?

Funzionario: “E invece mi ha dato mille euro! Ecco ti faccio vedere chi è quel signore...sei tu la mente insieme con lui

Tecnico: “Ti registro, perché con la gente come te...così bisogna registrare, cammina va’

Intercettazioni tra il funzionario e un imprenditore

Imprenditore: “Abbiamo capito che te li devo dare tutti in una volta, io mi devo spicciare che tengo sempre questo problema

Funzionario: oh madonna mia!

Imprenditore: “Io una volta devo venire, vedi quanto sono rimasti? Vedi vedi, li tengo scritti...nove aprile...li tengo scritti tutti quanti

Funzionario: “Fammi una foto di questo…”

Imprenditore: “No, questo te lo puoi pure tenere, te lo puoi pure tenere...allora...sono ottomila e cinque...2019...2020...tremila, ti ho dato duemila e cinque il sei zero cinque e cinquecento quand si venut cu tren...eh questi sono...otto e tre undici...undici e cinque, io ti dovevo dare venti, ti devo dare novemila e cinque subito…”

Funzionario: “ho detto io sono il funzionario della Regione che vi ho aiutato, devo stare in servizio, vi posso aiutare in tutti i passaggi, io vi ho sempre detto è un accordo tra le parti, se dovete dare 100, dovete dare 10 oppure come hai detto tu, in maniera elegante caro…, a fronte di quella somma questo è un assegno, un assegno si va avanti strada facendo si vede que….si vede cosa sta...”

I NOMI E I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE 'RADICI'