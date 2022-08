"Non dico niente a nessuno", poi gli spari: in una intercettazione l'esecuzione di Gerardo e Pasquale Cirillo

Nelle mani degli inquirenti ci sarebbero alcune intercettazioni-chiave relative al duplice omicidio di Gerardo e Pasquale Davide Cirillo, padre e figlio di 58 e 27 anni, assassinati lo scorso 30 luglio, a Cerignola. I corpi, chiusi in sacchi di plastica, sono stati furono trovati solo la mattina seguente.

Lo rivela l’Ansa, che specifica anche il contenuto dei file: oltre agli spari, si sentirebbero le parole di una delle vittime (“Giuseppe non dico niente a nessuno") e poi il rumore di oggetti pesanti trascinati al suolo. Potrebbe trattarsi dei corpi delle vittime, chiusi in due grossi sacchi e occultati sotto cumuli di tubi irrigui.

Per il fatto, gli agenti della squadra mobile di Foggia, con i colleghi del commissariato di Cerignola e i carabinieri della Compagnia ofantina, hanno arrestato, in una indagine lampo, il 45enne di Trinitapoli, Giuseppe Rendina. L’uomo, precisa l’agenzia, era intercettato perché sospettato di un altro fatto di sangue avvenuto pochi mesi prima, sempre nel Foggiano. Al momento non chiaro il movente del duplice omicidio, né il contesto nel quale sarebbe maturato.