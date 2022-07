Insulti e sputi al semaforo, donna costretta a chiamare i carabinieri: "Ho avuto paura"

Insulti e sputi al semaforo, donna costretta a chiamare i carabinieri per quella che definisce una "aggressione verbale", avvenuta al semaforo tra via Manfredi e via Sant'Alfonso De' Liguori. A raccontare l'accaduto è una donna e mamma foggiana: "Questa mattina ero in auto con mio figlio di 4 anni", racconta.

Al semaforo le si avvicina un lavavetri che "al mio rifiuto, inizia ad inveire in maniera molto aggressiva", spiega. "Mi sono davvero spaventata", continua la donna, che è in stato interessante. "Ho fatto appena in tempo a chiudere il finestrino e gli sportelli per paura di un'aggressione". Per l'accaduto, la stessa ha chiesto l'intervento dei carabinieri che, giunti sul posto, non hanno trovato nessuno.