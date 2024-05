Il rapper Gennarone non si contiene, insulti sessisti a Meloni ed è bufera: "Provocazione artistica"

"L'Italia sta vivendo l'ombra del fascismo grazie a quella bocc...ara di Giorgia Meloni". Non è affatto passata inosservata la frase pronunciata dal rapper foggiano Gennarone durante il concertone del Primo maggio a Parco San Felice.

Una uscita quanto meno infelice, soprattutto per il grave contenuto sessista, che ha subito acceso la polemica politica: "Chiedo scusa se ho urtato la sensibilità di qualcuno, ma le mie parole erano più che altro rivolte al fascismo", ha spiegato Gennarone all'Ansa. Il rapper foggiano definisce la frase "una provocazione artistica" verso le politiche messe in campo dall'attuale Governo nazionale: "Mi sembra una cosa anormale quella che sta accadendo in Italia soprattutto da parte di una presidente del Consiglio che non si dichiara apertamente antifascista e vara leggi che mettono il bavaglio alla stampa e riducono la libertà sull'aborto. È un periodo storico molto delicato e se non ne parliamo noi artisti, ognuno attraverso la propria forma, chi lo dovrebbe fare?".

Una volta salito sul palco, Gennarone ha introdotto l'esibizione con un discorso nel quale ha espresso la necessità di versare delle lacrime: "La prima per tutti i popoli in guerra in ogni angolo del mondo; la seconda per i lavoratori, soprattutto per chi perde la vita sui luoghi di lavoro, soprattutto i giovani deceduti durante i percorsi di alternanza scuola-lavoro".

Poi la frase incriminata: "La terza lacrima per la nostra Italia che sta vivendo l'ombra del fascismo grazie a Giorgia Meloni - e a questo punto la parola di cui chiedo scusa -, e la quarta per la nostra città di Foggia attanagliata da una malavita che la soffoca".

"La città deve mostrare il suo alto senso civico - ha concluso Gennarone - non scandalizzandosi per una parola che non voleva di certo essere offensiva nei confronti della presidente e delle donne in generale, ma per tutti gli episodi di criminalità che avvengono e spengono il futuro". L'uscita del rapper foggiano ha comunque scoperchiato il vaso di pandora delle polemiche: "Quanto accaduto ieri nel corso del concerto del 1 maggio a Foggia è sconcertante. L’ignobile volgarità della frase proferita contro la Premier Giorgia Meloni da un personaggio salito sul palco per esibirsi è un vero e proprio atto di violenza contro il quale ci aspettiamo che gli organizzatori, la sindaca e gli assessori comunali presenti all’evento prendano le distanze", dichiarano in una nota i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Ventola, Cairoli, De Leonardis, Gabellone, Perrini e Picaro.

"Gli insulti sessisti e la solita solfa della evocazione dello spettro del Fascismo sono la dimostrazione evidente del clima di tensione che certe frange minoritarie e violente vogliono instillare in un Paese che, è bene ricordare, essere democratico. Il centrodestra è impegnato a governare l’Italia e lo sta facendo al meglio con continui riconoscimenti alla bontà del lavoro svolto finora a livello nazionale ed internazionale. Ma, evidentemente, per taluni, il rispetto della volontà degli elettori, la democrazia, il rispetto delle Istituzioni sono praticabili a fasi alterne. Di certo mai quando al Governo c’è il centrodestra", hanno aggiunto gli esponenti meloniani.

Sulla performance di Gennarone è giunto anche il commento del consigliere comunale di opposizione Mainiero, che ne approfitta per pungolare la sindaca Episcopo: "Difende giustamente la dignità e i diritti delle donne e ripetutamente mi ha accusato falsamente di assumere atteggiamenti sessisti. Era lì insieme alla sua 'squadra' di governo comunale, tutti allineati in grande spolvere. Però, né loro né lei hanno proferito parola. Non hanno censurato pubblicamente questo tizio né hanno preso le distanze da quello che veniva detto sul palco. Improvvisamente, la loquace prima cittadina è diventata afona rispetto a un tema su cui interviene un giorno sì e l'altro pure".