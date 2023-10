Piccoli comuni si attrezzano contro i malintenzionati: telecamere agli ingressi dei paesi

È stata ultimata nella giornata di ieri l’installazione delle telecamere di videosorveglianza cittadina nel comune di Castelnuovo della Daunia. Provvedimento che potrebbe rappresentare un utile deterrente contro gli eventi delittuosi come furti o altri delitti.

Proprio il comune dei Monti Dauni, insieme a quelli di Casalnuovo Monterotaro e Casalvecchio di Puglia, lo scorso aprile era stato interessato da una serie di furti negli appartamenti (oltre quindici) che avevano generato un clima di terrore tra gli abitanti. Il modus operandi dei ladri era sempre lo stesso: agivano tra le 2 e le 4 del mattino con le vittime in casa, che venivano narcotizzate e derubate. Sul caso, il sindaco aveva convocato una seduta straordinaria del Consiglio Comunale per discutere e delineare una strategia volta a fronteggiare e contrastare il fenomeno.

A distanza di circa sei mesi, a Castelnuovo è stata completata l’installazione del sistema di videosorveglianza. Come spiega il sindaco Guerino De Luca si tratta di 3 telecamere di contesto e altrettante per lettura larga: “Queste telecamere consentiranno un maggiore controllo del territorio, in quanto i veicoli in transito verranno registrati ad ogni varco, consentendo l’individuazione di quelli rubati, privi di assicurazione e revisione”. Seguirà nei prossimi mesi l’installazione di ulteriori telecamere per garantire un livello di sicurezza pubblica ancora più elevato.