Il 'Ritorno a casa' del Viaggiatore: sarà installato nello stesso punto dove era stato vandalizzato

Il ‘viaggiatore’ tornerà presto al suo posto. Lo scorso 26 aprile, la Soprintendenza ha autorizzato la reinstallazione del monumento ‘Ritorno a casa’ in piazza Vittorio Veneto, esattamente nello stesso punto in cui era posizionata fino al 2020.

L’opera, realizzata dal Maestro Leonardo Scarinzi e donata dal Rotary Club di Foggia nel 2014, era stata vandalizzata una prima volta e poi restituita alla città dopo il restauro nel 2017, poi quattro anni fa è stata definitivamente distrutta, spezzata in due con un calcio.

Il presunto autore del gesto, pochi giorni dopo, è stato individuato e denunciato.

A dicembre, il presidente del Rotary Club di Foggia, Giancarlo Ciuffreda, aveva presentato formale richiesta all’assessora alla Cultura Alice Amatore per la ricollocazione della statua in rame, dell’altezza di circa 1,90 cm e del peso di circa 60 chili.

Il Rotary Club Foggia lo farà a sue spese. “La parte inferiore del monumento – si legge nella richiesta – avrà, al di sotto di quelle che rappresentano le ‘scarpe del viaggiatore’, due tubi della lunghezza di circa 60 cm e del diametro di 10 cm, che verranno ancorati all’interno di un basamento in conglomerato cementizio. Lo scavo di tale basamento verrà realizzato con piccone e badile, senza l’ausilio di mezzi meccanici. Verranno quindi ripristinati i sampietrini rimossi in precedenza per effettuare lo scavo”.

La Giunta comunale guidata dalla sindaca Maria Aida Episcopo, su proposta dell’assessora Amatore, con propria delibera, ha accettato la donazione del Rotary Club Foggia Distretto 2120. “La proposta progettuale – si legge nell’atto - è in linea con il programma dell’amministrazione, oltre ad essere espressione dell’esigenza di conformare il decoro di tale zona alla valenza culturale che essa riveste per la città di Foggia”.