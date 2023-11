Inseguimento da film a Foggia: è caccia al fuggitivo che ha ferito un militare della GdF e provocato un incidente

A Foggia è caccia al conducente dell’auto che nel tardo pomeriggio di ieri 27 novembre, dopo aver eluso l’alt degli uomini della Guardia di Finanza, ha seminato il panico tra le vie della città e nelle vicinanze della Fiera di Santa Caterina, per sfuggire alla cattura e nel tentativo di evitare un tir, è rimasto incastrato tra il mezzo pesante e alcune auto in sosta, all’altezza del distributore Coop.

Vistosi braccato, è sceso dal veicolo e per dileguarsi ha sferrato un pugno a un militare delle Fiamme Gialle, immediatamente soccorso e portato in pronto soccorso. Per fortuna ha riportato lievi ferite da contusione. Nell’auto del soggetto, che sarebbe stato già individuato e sul quale proseguono le ricerche, è stata trovata della sostanza stupefacente.

Diversi i cittadini e gli automobilisti che hanno assistito all’inseguimento, all’incidente e alla fuga del malvivente: “Sembrava un film” si legge sui social. Spaventati alcuni avventori che si erano recati alla Fiera: “Abbiamo avvertito il suono delle sirene e un rumore”.