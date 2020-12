Rocambolesco inseguimento all'ora dello shopping natalizio a Foggia: arrestato un 53enne

Era alla guida senza patente e in macchina aveva due siringhe contenenti un mix di eroina e metadone e, alla vista dei carabinieri, ha provato a fuggire sfrecciando a tutta velocità per le vie del centro di Foggia. È accaduto sabato scorso, all'ora dello shopping natalizio, mettendo a repentaglio l'incolumità dei passanti.

L'uomo, un 53enne del capoluogo dauno, alla guida di una Fiat Punto bianca, forse anche in preda a una crisi di astinenza, ha eluso un controllo dei militari e la gazzella ha immediatamente ingaggiato un inseguimento a sirene spiegate. Il fuggitivo ha tentato di investire uno dei carabinieri intervenuti e di speronare l'auto dei carabinieri che, nel frattempo avevano chiesto l'ausilio di un'altra pattuglia. Arrivati i rinforzi, l'uomo è stato bloccato terminando la sua folle corsa in via Parini, al quartiere Cep.

Nel corso della perquisizione, oltre alle siringhe pronte per essere utilizzate, i carabinieri hanno rinvenuto altro metadone in un contenitore.

L’uomo è stato fermato e sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dalla Procura della Repubblica di Foggia. L’Autorità Giudiziaria, in sede di udienza tenutasi in videoconferenza, ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari.