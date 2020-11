Come un 'bolide' sulla Tangenziale su una Abarth: 29enne tradito dall'alta velocità, l'auto era stata rubata

Sfrecciava ad alta velocità sulla tangenziale. Ma quella Fiat 500 Abarth di colore giallo, nuovissima e tirata a lucido, non poteva passare inosservata agli occhi di due carabinieri del Pronto Intervento del Comando provinciale di Foggia.

I due militari, liberi dal servizio dopo aver terminato il servizio in orario notturno, stavano tornando nelle rispettive abitazioni quando hanno notato il bolide circolare sulla tangenziale di Foggia, diretto in zona Salice Nuovo.

Dal momento che il veicolo corrispondeva per modello e colore ad un’autovettura asportata martedì scorso a Melfi (e per la quale erano già state diramate le ricerche), i due militari hanno bloccato il veicolo con l’ausilio dei colleghi in divisa.

Dal controllo è emerso che l’autovettura fermata era quella ricercata poiché oggetto di furto. Per questo motivo, il conducente - un 29enne originario del capoluogo dauno - è stato denunciato alla procura di Foggia per ricettazione, mentre l’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario.