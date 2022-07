Caos in zona Corso Roma: auto in fuga danneggia mezzi in sosta, poi si imbatte in un vicolo cieco

Auto in fuga per le vie del centro, danneggia due mezzi in sosta e si imbatte in un vicolo cieco. E’ successo poco fa, in zona Corso Roma, a Foggia. Il mezzo, sulla cui provenienza sarebbero in corso gli accertamenti dei carabinieri, è stato abbandonato in una strada senza uscita, mentre gli occupanti hanno proseguito la fuga a piedi. L’auto, tallonata dai militari, ha eseguito manovre pericolose nel rione tra Corso Roma e via Ordona Lavello: qui ha danneggiato almeno due auto in sosta (i danni sono ancora da quantificare) e solo per un caso fortuito non ha messo a repentaglio la vita dei tanti bambini che, soprattutto d’estate, si intrattengono a giocare in strada.