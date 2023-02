Pericolosi inseguimenti di automobilisti in fuga: 30enne fermato ferisce carabiniere a una mano

A Cerignola un 30enne e un 52enne, in due diverse occasioni, non si sono fermati all'alt dei carabinieri. Durante la fuga, hanno effettuate manovre spericolate così da mettere in pericolo l'incolumità dei militari del 112, dei passanti e degli automobilisti.

Entrambi arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, il più giovane dei due, nonostante i carabinieri lo avessero bloccato, ha continuato a dimenarsi causando lesioni alla mano a uno dei militari intervenuti.

Dopo i domiciliari, il 52enne è stato rimesso in libertà mentre l'altro è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.