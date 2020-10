Insegnante positiva al Covid: sindaco del Foggiano chiude le scuole per tre giorni

Questa mattina il sindaco di Poggio Imperiale Alfonso D'Aloiso, come anticipato ai genitori e agli alunni ieri sera, ha emesso una ordinanza di chiusura del plesso 'Edmondo De Amicis' che ospita la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, per i prossimi tre giorni, a causa del riscontro di una positività al Covid-19 in un'insegnante non residente a Poggio Imperiale.

"Questo è un provvedimento di carattere interlocutorio in attesa di meglio conoscere l'entità del fenomeno. Ad ogni buon conto vi comunico anche che la situazione è già sotto controllo da parte del Sisp della nostra Asl Foggia. I contatti sono stati comunicati allo stesso servizio che provvederà a attivare tutte le procedure del caso", ha puntualizzato il primo cittadino.

Il sindaco ha invitato tutti ad osservare scrupolosamente le norme per evitare il diffondersi del contagio. "Vi prego di tenere un atteggiamento responsabile e sereno, senza allarmismi e/o fughe in avanti che possono solo nuocere alla nostra comunità. Sarà effettuato un intervento straordinario di disinfezione di tutto l'edificio 'E. De Amicis'".