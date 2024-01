Alunno rischia di morire soffocato: insegnante gli salva la vita con la manovra di Hemlich

E' una insegnante originaria di Manfredonia, Maria Stella Artuso, l'insegnante che a Legnago, nel Veronese, ha salvato la vita a un alunno di undici anni che ha rischiato di rimetterci la vita soffocato da un pezzo di merenda che non era riuscito a deglutire.

Durante l'intervallo, in un'aula della scuola media Frattini, uno studente di prima media ha cominciato a respirare male, cosicché gli amici di classe hanno lanciato tra le urla una richiesta d'aiuto alla docente di Lettere, la quale in un battibaleno ha raggiunto il malcapitato e dopo aver tentato di disostruire le vie respiratorie comprimendo l'addome, gli ha applicato la manovra salvavita di Heimlich

La storia è stata raccontata da 'L'Arena', alla quale l'eroina ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Quando ho visto che il pezzetto di merenda era stato espulso solo in parte, ho detto ai ragazzi di uscire tutti e di chiamarmi in aula un collaboratore scolastico al quale ho dato l'incarico di allertare il 118. Chiaramente ho continuato il mio intervento. Non c'era un piano B in quel momento. Sapevo che dovevo proseguire e così ho fatto finché non ha sputato a terra il boccone".

E ancora, ha aggiunto l'insegnante sipontina, che è rimasta vicina al ragazzo fino alla fine: "Quanto accaduto ha profondamente scosso anche gli altri alunni, tanto che sono rimasta con loro l'ora successiva per rasserenarli e spiegare loro quanto sia importante saper gestire queste emergenze fin da bambini, avvisando nell'immediato gli adulti".