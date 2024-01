Mons. Ferretti è entrato già nel cuore dei fedeli: "Faremo bella e Santa questa terra"

Nella Cattedrale di Bovino, il nuovo arcivescovo Mons. Giorgio Ferretti, scalda la chiesa gremita di fedeli, attraverso una serie di complimenti sul borgo dei Monti Dauni, tra i cento più belli d'Italia, ha sottolineato sua Eccellenza, che non ha mancato di rimarcare che dopo la breve visita d'insediamento di oggi, tornerà: "Ci sono molti ristoranti interessanti" ironizza conquistando gli applausi dei presenti: "Insieme faremo molta strada".

Nel suo breve messaggio di saluto, pronunciato interamente a braccio, ha scherzato con i catechisti: "Abbiamo fatto prendere un po' di freddo ai bambini, state bene?". Il presule ha poi ribadito l'importanza della collaborazione tra Chiesa e istituzioni, "collaborazione importantissima per fare il bene. E quanto bisogno c'è oggi di fare il bene", spiegando il motivo per cui ha deciso di iniziare questa giornata proprio da Bovino: "Sono qui perché questa è una diocesi antica, ricca di storia, come questa chiesa testimonia. La mia preoccupazione sarà per tutti i comuni della nostra Diocesi. Questa è una visita breve, ma tornerò presto per passeggiare e incontrare tutti voi".

Non è mancato un pensiero a don Paolo, ricoverato nel reparto di medicina ospedaliera al Riuniti di Foggia. Dopo la preghiera del 'Padre nostro', l'arcivescovo ha quindi affidato il suo ministero a San Marco d'Eca, venerando e baciando le reliquie esposte sul presbiterio. Dopo la benedizione, la preghiera alla Madonna di Valleverde. A salutare mons. Ferretti i canti dei ragazzi del catechismo e dei rifugiati africani ospitati nel centro di accoglienza.