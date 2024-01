Mons. Ferretti si affida alla 'Madonna dei Sette Veli'. Ai foggiani: "Insieme possiamo cambiare molto"

Questa sera, in una Cattedrale gremita di fedeli, dopo aver celebrato la Santa Messa presso il padiglione della Fiera di Foggia (dove è avvenuto il passaggio di consegne con il suo predecessore Vincenzo Pelvi), accolto da applausi scroscianti, il nuovo arcivescovo mons. Giorgio Ferretti ha affidato il suo mandato alla Madonna dei Sette Veli. Così ha ufficialmente inizio il suo ministero di pastore della Chiesa di Capitanata.

A conclusione della lunga giornata di eventi, nella sala capitolare della Cattedrale di Foggia, il cancelliere della Curia don Alfonso Celentano, ha letto il verbale della presa di possesso. Il documento è stato sottoscritto e firmato anche dalle prime cittadine di Foggia e Bovino, Maria Aida Episcopo e Stefania Russo, e, ovviamente, dal neo arcivescovo.

Questi alcuni stralci dell'omelia durante la messa d'insediamento in Diocesi:

"...La porta della Chiesa, della casa, come ci chiede Papa Francesco, non deve mai essere chiusa. Qui ai peccatori sono rimessi i peccati e chiunque chiede può ricevere benedizioni e misericordia..."

"...Oggi io vengo a Foggia. Vedo i vostri volti di gente da generazioni in queste terre, ma anche volti di nuovi italiani che fanno parte integrante di questo popolo..."

"...Ho un grande desiderio di conoscere tutti voi, diventare vostro amico, imparare, capire questa terra. Ascoltare è entrare a fare parte di questa Comunità..."

"...Qui, da oggi, anche per me è la casa dove abita il Maestro. Una bella casa, una bella terra! Non ho un programma da proporvi, ho da proporvi semplicemente di seguire insieme Gesù e il Vangelo. Lì c'è già tutto! È un programma grandioso..."

"...Insieme possiamo fare molto, costruire, cambiare molto. Perché una terra è fatta bella dalle donne e dagli uomini che la abitano..."