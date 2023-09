Inner wheel, serata all'insegna dell'arte per finanziare installazione artistica al Gino Lisa

Una sfilata di moda con abiti realizzati dagli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Foggia, per raccogliere fondi per la realizzazione di un'opera d'arte da collocare nell'aeroporto foggiano

Circa 300 persone hanno partecipato all'evento organizzato da International Inner Wheel in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Foggia, una sfilata di moda con capi realizzati dagli studenti dei corsi di fashion designer e moda, tenuti dalle professoresse Francesca Sabba, Laura Scaringi ed Eva Belgiovine, con materiali di riciclo.

Sotto la direzione della presidente neoeletta Antonella Fattibene, hanno sfilato modelle professioniste ma anche gli stessi studenti per mostrare quanto è stato realizzato durante il percorso accademico, con abiti nati anche durante il lockdown. Il contest ha appunto l'obiettivo di raccogliere fondi per finanziare la realizzazione di un'opera d'arte, individuata tra le diverse idee proposte, da collocare nell'ingresso dell'aeroporto foggiano. La serata è stata presentata dalla wedding planner foggiana Marita Campanella.



Gli studenti che hanno partecipato alla realizzazione degli abiti sono: Ma Yutong, Zhang Yuexuan, Orazio Campanile, Elena Melchino, Lucrezia Maggio, Martina Labroca, Margherita Dimiccoli, Michela Capodivento, Dalila Scorza, Giusy Rainone, Giorgia Di Lello, Isabella Leonetti, Marika Pastore, Maria Cotugno, Carla Tedesco, Cristiana Molinaro, Morena Accardo, Claudia Sequenza, Adelaide T&arthori, Giorgia Coratella, Alessio Gigliotti, Federica Villani, Natasha Anna Di Munno, Francesca Manna, Miriam D'Onofrio, Rita Pappalettera, Paola Fraccacreta, Solomiya Ivashkìv, Morena Terlizzi, Alessia Lamanuzzi, Romina Mazzotta, Alice Lo Storto,Giusy Iannacone, Barbara Pilone, Florinda Boscaino, Francesca Santovito, Aurora Notarpietro, Nicola Russo, Alessandra Daloiso, Giorgia Buccardo, Francesco Murgo, Bibiana Parisi, Simona Porretti,Claudia Bevere.