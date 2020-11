"Aiutateci qui è un macello". Negli alloggi di via Einaudi acqua piovana, muffa e topi. "Questa non è vita"

Un anziano dorme con le bacinelle sul letto, in una casa l'acqua scorre nei mobili acquistati con tanti sacrifici, il corridoio si allaga ad ogni acquazzone, e il tetto è zuppo d'acqua. Sono disperate le 15 famiglie al civico 31 di via Einaudi a Foggia, che vivono sopra l'Eurospin. Dovevano essere alloggi temporanei, soluzioni provvisorie, in appoggio per "un annetto", si erano sentiti dire, e poi avrebbero avuto una casa, ma ci sono persone che vivono lì da otto anni. Da allora sono iniziate le assegnazioni. Alcune famiglie che prima occupavano quegli alloggi e sono state collocate altrove avevano già segnalato le infiltrazioni. Uscite loro ne sono entrate altre.

Carmen ha passato il lockdown in una casa senza balconi e senza luce naturale, perché le finestre affacciano tutte sul pianerottolo. Ci abita da due anni, prima non aveva una fissa dimora e si accontenta. Ma piove. "È un macello". L'unico accesso allo stabile è una scala antincendio, e una persona con problemi di deambulazione ha rischiato di cadere. "Questa non è vita, queste non sono case". Dovevano essere uffici, o locali commerciali. Ci sono disabili che vivono in pochi metri quadri, allettati, una ventina di bambini, soggetti affetti da patologie incompatibili con l'umidità. Le case sono buie, grondano acqua, i soffitti e le pareti sono pieni di muffa, spaccati dalle crepe.

"Abbiamo anche i topi che vengono a trovarci", aggiunge Carmen alla lista dei problemi. Sono stati effettuati degli interventi tampone sul tetto dal Comune, anche di recente, ma i rattoppi non bastano. "È diventato tutto giallo - racconta la donna e mamma - Ci hanno detto che il danno è grosso e la situazione è grave". L'acqua entra nelle caldaie e temono un cortocircuito, una già si è rotta. "Se succede qualcosa, facendo le corna, restiamo intrappolati qui dentro. Io ho paura".

