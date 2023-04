Assolta infermiera accusata di peculato: fine di un incubo, il fatto non sussiste

Assolta con formula piena ?perché il fatto non sussiste?. Finisce così l?incubo per una giovane infermiera di Ascoli Satriano, accusata di essersi ?appropriata del materiale medico-sanitario di cui aveva la disponibilità? in ragione del suo lavoro svolto presso la postazione del 118 del presidio di San Nicola di Melfi.

La donna, assistita e difesa dall?avvocato Potito Marucci, è stata assolta dal gup Ida Iura del Tribunale di Potenza, dinanzi alla quale è stato incardinato il procedimento penale con l?accusa di peculato.

Il procedimento è scaturito da un controllo della polizia, effettuato in strada, lo scorso 28 luglio: nel vano portabagagli dell?autovettura della donna, gli agenti trovarono un borsone tecnico di colore rosso, contenente materiale medico-sanitario di ordinario consumo come farmaci, ma anche strumenti medici vari, il cui valore commerciale è stato stimato in circa 575 euro.

Da qui l'imputazione di peculato. Accusa decaduta alla luce del materiale probatorio acquisito e dalle testimonianze rese durante il processo, da cui si evince che la donna ?non lavorasse esclusivamente su di un'unica postazione, dovendosi spostare per espletare il suo turno?.

Per questo, ?la stessa recava con sé, abitualmente, tutto ciò che poteva servirle per il servizio e ciò per precauzione, poiché riteneva che in situazioni di emergenza, a causa degli spostamenti richiesti, avrebbe potuto trovarsi priva dei presidi che le garantivano l'espletamento dei suoi compiti, con rischi per l'utenza?, si legge nelle motivazioni della sentenza, depositate lo scorso 30 marzo.

Il referente del presidio, inoltre, ha assicurato, nel corso del procedimento disciplinare aperto sul caso, ?che non erano rilevabili disservizi né ammanchi in farmacia che potessero essere imputati alla dipendente?, liberando definitivalmente il campo da ogni dubbio.

?Se ne deduce - si legge nelle carte - che la donna aveva adottato in buona fede una condotta non autorizzata, nella soggettiva convinzione che fosse il modo giusto di adempiere ai suoi compiti ed all'organizzazione dei turni su più postazioni?, sottolinea ancora la gup, e che ?l'indagata finalizzava esclusivamente allo svolgimento della sua prestazione lavorativa il possesso del materiale sanitario pubblico nel borsone?.