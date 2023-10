Aggressione choc in carcere: infermiera colpita da un pugno mentre somministra farmaci a un detenuto

Infermiera aggredita da un detenuto che le sferra alcuni pugni in pieno viso. È accaduto questa mattina, nel reparto detentivo del carcere di Foggia, dove la donna - infermiera 40enne di San Marco in Lamis - stava somministrando dei farmaci.

La reazione del detenuto ha colto di sorpresa la donna, che non è riuscita a schivare i colpi. L'infermiera è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso: al momento non è stata ancora ufficializzata la prognosi.

L'aggressione è avvenuta mentre il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove incontrava i sindacati per fare il punto sulla questione emergenza carceri e sovraffollamento negli istituti di pena.

Sulle pagine del portale Assocarenews, gli infermieri alzano la voce e "chiedono maggiore sicurezza e invitano il Ministero della Salute, il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia ad intervenire quanto prima in questo e in altre carceri per ripristinare le normali condizioni di sicurezza, prescritte per Legge. Gli stessi infermieri invitano il direttore generale dell’Asl di Foggia, il presidente dell’Opi di Foggia e i sindacati, a fare un sopralluogo nell’istituto penitenziario, al fine di trovare assieme una soluzione per garantire la corretta erogazione dell’assistenza infermieristica e sanitaria".

Tra la popolazione carceraria si contano circa 150 detenuti affetti da patologie psichiatriche, 200 tossicodipendenti, 100 cardiopatici e 30 affetti da menomazioni fisiche gravi. A fronte di questi numeri, ci sono solo cinque medici (più un responsabile), dieci infermieri (più un coordinatore) e otto operatori socio-sanitari. E ancora: sono in servizio solo 5 psicologi, 4 educatori e un infermiere al Sert.