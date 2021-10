Ha un infarto sulla nave da crociera, soccorso in mare della guardia costiera di Manfredonia per una passeggera della Costa Deliziosa

Malore in crociera, passeggera soccorsa in mare dalla Guardia Costiera a largo della costa pugliese. E' accaduto nel pomeriggio di oggi, quando la sala operativa della Direzione Marittima di Bari ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte della nave da crociera Costa Deliziosa, relativa a una signora di circa ottanta anni con un presunto infarto in corso.

La nave da crociera, partita dal porto di Bari e diretta a Monfalcone, si trovava a circa 30 miglia al largo delle coste pugliesi, quando il medico di bordo, coadiuvato a distanza dal personale specializzato del Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.), ha disposto il trasferimento della malcapitata presso una struttura ospedaliera per le necessarie verifiche e cure del caso.

Pertanto, la sala operativa della Guardia Costiera di Manfredonia, coadiuvata dal 6° M.R.S.C di Bari, ha coordinato le operazioni di trasbordo della passeggera infortunata sulla motovedetta S.A.R. CP 880, partita dal porto di Vieste. La malcapitata, una volta giunta nel porto di Manfredonia a bordo dei mezzi della Guardia Costiera, è stata affidata alle cure del personale medico del 118.