Agguato fallito a Vieste, 30enni in prognosi riservata: perquisizioni e una decina di stub nella notte

Restano in prognosi riservata i due uomini - entrambi pregiudicati viestani, rispettivamente di 32 e 31 anni - feriti nell’agguato messo a segno nel pomeriggio di ieri, nelle campagne tra Vieste e Mattinata. I due, è stato ricostruito, erano a bordo di un Suv Toyota quando sono stati sorpresi da una sventagliata di colpi esplosi da un mezzo in corsa. Una dozzina circa i colpi esplosi, probabilmente con un fucile automatico (sul punto si attendono gli esami della Sis).

L’agguato è avvenuto in località ‘Piscina del Signore’, una zona abbastanza isolata dove il territorio viestano si allaccia a quello mattinatese. I due sono stati feriti entrambi all’addome: le loro condizioni sono serie ma non sarebbero in pericolo di vita. Benchè feriti, i due sono riusciti a raggiungere il più vicino ospedale in auto; poi sono stati elitrasportati uno al 'Riuniti' di Foggia, l'altro a 'Casa Sollievo della Sofferenza'.

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. Nel corso della serata sono state effettuate numerose perquisizioni e una decina di stub (esame che rileva la presenza di polvere da sparo su pelle e indumenti); ascoltati familiari e conoscenti. Uno dei feriti è parente, in secondo grado, del defunto boss Angelo Notarangelo: per questo motivo le indagini si concentrerebbero sui nuovi assetti e dinamiche della criminalità organizzata locale e sono coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari.