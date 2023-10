Sparatoria in via Fuiani: dimesso il 23enne ferito alla spalla, era in auto con moglie e figlio

E’ stato medicato e dimesso, con una prognosi di pochi giorni, il 23enne foggiano rimasto ferito, ieri pomeriggio 15 ottobre, nella sparatoria avvenuta in via Fuiani, a Foggia (dettagli e immagini).

Il giovane - 23enne con procedenti penali - è stato raggiunto da tre colpi di pistola, uno dei quali andato a segno, mentre era in auto in compagnia di moglie e figlio (questi ultimi illesi). I colpi di pistola sarebbero stati esplosi da un’auto in corsa, che si è subito dileguata; non è chiaro quante persone fossero presenti all’interno.

Per evitare conseguenze peggiori, il ferito ha ingranato la marcia lasciando il luogo dell’agguato, per poi raggiungere autonomamente il pronto soccorso cittadino e ricevere le cure del caso.

La vicenda è all’attenzione degli agenti della squadra mobile di Foggia, che hanno acquisito i filmati delle telecamere presenti in zona e ascoltati alcuni testimoni, passanti e avventori che hanno assistito all’accaduto.

Il 23enne, è emerso, non risulta inserito nei clan della mafia foggiana, motivo per il quale gli investigatori escludono, al momento, un regolamento di conti maturato negli ambienti della criminalità organizzata. Indagini in corso.