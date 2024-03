Silvestri ucciso con due coltellate al culmine di un litigio: indagini concentrate su una donna

Ci sarebbe una donna - originaria dell'Est Europa, ma residente ad Ischitella - al centro delle indagini per l'omicidio di Vincenzo Silvestri, il 60enne garganico ucciso nel tardo pomeriggio di ieri, con almeno due fendenti che lo hanno colpito al collo e al torace.

La donna, secondo indiscrezioni, sarebbe stata trovata accanto al corpo di Silvestri, che è morto dissanguato nel giro di pochissimi minuti poichè una coltellata gli avrebbe reciso un'arteria importante. L'accaduto è all'attenzione dei carabinieri che mantengono il più stretto riserbo sulle indagini.

Nella serata di ieri, i militari avrebbero interrogato a lungo la donna per cercare di ricostruire quanto accaduto intorno alle 18.30 di ieri, nell'abitazione dell'uomo, situata in un vicoletto del centro storico di Ischitella. Al momento non è noto se i militari abbiano recuperato l'arma del delitto, verosimilmente un coltello.

Tra i due, pare, c'era una frequentazione e spesso erano stati visti insieme al bar del paese e in altri luoghi del centro storico.