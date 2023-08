È caccia all'assassino di Franca: al vaglio le telecamere, nessuna pista esclusa

Gli investigatori scorrono da ore i filmati delle telecamere installate nelle vicinanze del civico 100 di via Marchese de Rosa a Foggia.

Anche un dettaglio apparentemente insignificante potrebbe aiutare a individuare il presunto autore dell’omicidio di Franca Marasco, uccisa nella sua rivendita di tabacchi lunedì 28 agosto, in pieno giorno.

Purtroppo, il locale non era dotato di un impianto di videosorveglianza. I carabinieri che indagano sull’efferato delitto stanno acquisendo, però, tutte le immagini degli impianti limitrofi. È un lavoraccio, in termini di entità dei dati e di attenzione durante la visione. Va avanti da ieri.

Vige il massimo riserbo degli inquirenti su quanto riferito da eventuali testimoni. La strada in questione, quasi all'incrocio con corso Roma, a quell'ora è abbastanza trafficata.

Rispetto al movente, resta prevalente l’ipotesi della rapina finita nel sangue, ma non si escludono anche altre piste su cui i carabinieri stanno svolgendo ulteriori accertamenti.

Sarebbero non più di quattro i fendenti che hanno colpito a morte la tabaccaia, ma si attende l’esito dell’esame autoptico che potrà chiarire anche questo dato.

Senza immagini non è facile ricostruire la dinamica. Il coltello è stato rinvenuto in strada, sull’asfalto, davanti a una saracinesca accanto alla tabaccheria, e repertato dalla Scientifica.

L’aggressore se n’è disfatto nella fuga. All’arrivo del 118 per Franca Marasco non c’era già più niente da fare, e i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. A dare l'allarme sarebbe stata una telefonata al 112, ma anche su questo gli inquirenti non si sbottonano.

Chi era Franca Marasco

Francesca Renata Marasco, classe 1951, era originaria di Rocchetta Sant’Antonio, comunità che si è unita al cordoglio della città di Foggia attraverso il messaggio di vicinanza alla famiglia del sindaco Pompeo Circiello.

Titolare della storica attività prima gestita dalla mamma, era sempre gentile e cordiale, una donna dedita al lavoro. Il negozio è lì dagli anni ’70, e in quel bancone di legno il tempo sembrava si fosse fermato. Aveva appena riaperto dopo le ferie, tornata alla sua quotidianità tragicamente spezzata.

Il ricordo di clienti e amici (VIDEO).

Commozione e dolore davanti alla saracinesca abbassata

Da ieri si riempie di fiori e bigliettini la saracinesca abbassata del locale posto sotto sequestro, divenuto una scena del crimine.

“Non sei morta solo tu. Oggi è morta l’intera città di Foggia”, si legge su uno dei messaggi. Commossa e incredula la Caritas Diocesana Foggia-Bovino che partecipa al dolore della famiglia per la morte di Francesca Marasco, “esemplare testimone della parte migliore e inarrendevole della città”. “La Foggia perbene ti chiede scusa”, si legge ancora sul biglietto lasciato da un cittadino. Analogo messaggio lasciato dal comitato La Società Civile: "La Foggia perbene piange la morte di Franca, vittima innocente del cancro che attanaglia e divora la città".

Sui social e nelle chat è partito un tam tam per incontrarsi stasera proprio davanti a quella serranda: “Ho sentito dire che stasera alle 20,30 qualcuno si recherà davanti alla tabaccheria della povera signora Franca. Non per protestare, non per inveire, semplicemente per renderle omaggio con un fiore, con una preghiera, ma anche con un semplice saluto. E vedere quanti ancora ci vogliamo bene in questa città. Io ci sarò”, questo il messaggio che circola.

Foggia sconvolta dall’efferato omicidio

Forti le parole di Daniela Marcone, vicepresidente di Libera e figlia del direttore dell'Ufficio del Registro di Foggia assassinato nel 1995 proprio da quelle parti: “Nessuna casualità, in ogni dove, in questo luogo che amo, non ci si sente più a casa, trasformandolo, ogni giorno che passa un po’ di più in un luogo in cui è sempre più faticoso resistere”.

Non si può morire sul luogo di lavoro, questa è la considerazione unanime, tra indignazione e sconforto. Le associazioni di categoria e le istituzioni provano a scacciare la rassegnazione, i cittadini si augurano che chi ha agito sia presto assicurato alla giustizia e che sconti una pena esemplare.

Franca Marasco come Francesco Traiano

L’omicidio ha fatto tornare indietro le lancette dell’orologio al 2020, quando Francesco Traiano, titolare del bar-tabaccheria Gocce di Caffé di Via Guido Dorso a Foggia, rimase vittima di una violenta rapina. Morì dopo 23 giorni di agonia per le ferite riportate. In quel caso, ad agire erano stati dei giovanissimi, arrestati e condannati.

“È come se Francesco fosse stato ucciso un’altra volta - ha detto oggi ai microfoni di FoggiaToday il nipote Alfredo – Ci ritroviamo al punto di partenza, o forse non siamo mai partiti”.