Prencipe ammazzato da due fucilate a distanza ravvicinata: nella notte stub e perquisizioni

È stato raggiunto da due colpi di fucile al volto e al torace, sparati a distanza ravvicinata, Salvatore Prencipe, considerato esponente di spicco del clan Trisciuoglio-Prencipe-Tolonese, ammazzato ieri sera in viale Kennedy a Foggia.

Altri due colpi si sono conficcati nel parabrezza. A quanto si apprende, intorno alle 21, il 59enne era solo nella sua auto, sotto casa, al quartiere Cep, quando è stato sorpreso dai killer. Le fucilate andate a segno non gli hanno lasciato scampo: è morto sul colpo.

Gli operatori del 118 arrivati da Lucera non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il corpo era riverso a terra. Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Mobile e la Scientifica per i rilievi del caso. Sono state eseguite una mezza dozzina di perquisizioni ed effettuati altrettanti stub, esame in grado di rilevare la presenza di polvere da sparo su pelle e indumenti, a carico di pregiudicati del posto, soprattutto appartenenti ai clan rivali.

Gli inquirenti stanno acquisendo i filmati delle telecamere in zona. Le testimonianze di chi avrebbe visto il sicario arrivare a piedi da una strada adiacente hanno contribuito a ricostruire l’accaduto.

Si indaga anche sull’auto ritrovata in via Sprecacenere poco dopo l’agguato, una Fiat Grande Punto data alle fiamme in un terreno agricolo.