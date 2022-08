Indagini serrate sull'omicidio Cologno: si attende autopsia, una dozzina di accertamenti tra stub e perquisizioni

Cinque o sei colpi esplosi a distanza ravvicinata. Chi ha aperto il fuoco, ieri mattina, a due passi dal parcheggio di un lido balneare, in località Punta Pietre Nere, a Marina di Lesina, non ha lasciato scampo all’obiettivo designato: Maurizio Cologno, 52enne di San Severo.

L'uomo si è accasciato al suolo, a due passi dal monopattino che utilizzava per i piccoli spostamenti, ed è morto sul colpo. L’accaduto, che ha scosso l’intera comunità, è all’attenzione dei carabinieri che, coordinati dalla procura ordinaria, hanno avviato le indagini del caso. Nel corso della giornata di ieri, i militari hanno effettuato una dozzina di accertamenti, tra stub (esame che rivela la presenza di polvere da sparo su pelle e indumenti) e perquisizioni a carico di pregiudicati.

L'autopsia, che verrà quasi certamente disposta nelle prossime ore, fornirà indicazioni più precise sull'arma utilizzata e sulla dinamica dell'agguato. Secondo una prima ricostruzione, il 52enne sarebbe stato raggiunto da due sicari, uno dei quali ha esploso diversi colpi di arma da fuoco (cinque o sei), in parte a segno e in parte finiti sulla carrozzeria di un’auto in sosta nelle vicinanze. I bagnanti presenti in spiaggia avrebbero avvertito il rumore dei colpi, senza però comprendere che cosa stesse accadendo.

Cologno è un soggetto noto alle forze di polizia (qui i precedenti), ma non risulta inserito in organizzazioni criminali strutturate. Le indagini, su cui vige il più stretto riserbo, si starebbero muovendo su più livelli: nessuna pista - dal regolamento di conti nell'ambito dello spaccio a questioni personali - al momento viene scartata. Negli scorsi giorni, il sindaco Primiano Di Mauro, aveva reiterato una richiesta di rinforzi al prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, alla stazione dei carabinieri di Lesina, alla Compagnia di San Severo e al Comando provinciale. “La risposta è stata rapida”, ha annunciato a FoggiaToday Di Mauro: “Ci hanno confermato che le località saranno maggiormente attenzionate, a settembre parleremo anche di un presidio diverso. Questa non può più essere terra di nessuno”.