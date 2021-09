Cartucce di fucile e benzina per il sindaco di Monte, la verità nei filmati delle telecamere. Aperto il fascicolo d'indagine

Proseguono serrate le indagini sulla grave intimidazioni - la terza in pochi anni - subìta dal sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo D’Arienzo. Al primo cittadino sono state indirizzate quattro cartucce di fucile e una bottiglia piena di benzina, il tutto lasciato sulla sua auto privata.

Il mezzo era parcheggiato davanti al Comune, zona in cui sono presenti diversi impianti di videosorveglianza. I carabinieri, incaricati delle indagini del caso, stanno acquisendo e analizzando i filmati delle telecamere, che potrebbero rivelare elementi utili per individuare i responsabili del gesto. A lanciare l’allarme, nella giornata di ieri, è’ stato proprio il sindaco D’Arienzo. La procura di Foggia valutando l'ipotesi di reato per cui procedere. Tutto il mondo politico si è stretto attorno a Pierpaolo D'Arienzo. Il sindaco, da parte sua, non si abbatte: "Sono amareggiato e molto triste, ma non mi fermo, vado avanti a testa alta, proseguo il mio lavoro e le mie battaglie a favore della legalità".