L'elicottero precipitato non aveva una 'scatola nera'

Nella giornata di ieri 6 novembre, a Castelpagano, sono proseguite le attività del team investigativo dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, l?autorità posta in posizione di terzietà rispetto al sistema aviazione civile, che, per legge, è preposta allo svolgimento dell?inchiesta di sicurezza, finalizzata alla individuazione delle cause dell?evento, in un?ottica esclusivamente di prevenzione e quindi di miglioramento dei livelli di sicurezza del volo.

Sul luogo della tragedia che ha interessato un elicottero A109E registrato con targa I-PIKI, i due investigatori nominati dall'Ansv, un ingegnere aeronautico e un pilota, hanno esaminato il relitto, georeferenziandone i resti nell?area dell?incidente, per acquisire elementi utili per definire la possibile dinamica di impatto dell?aeromobile.

Fa sapere l'autorità investigativa amministrativa che opera sotto la vigilanza della presidenza del Consiglio dei Ministri, che ai fini dell?inchiesta non saranno disponibili i dati dei registratori di volo - ovvero le 'scatole nere' - perché la normativa aeronautica vigente non ne prevede obbligatoriamente l?installazione a bordo di aeromobili del tipo coinvolto nell?incidente.

Una ipotesi che nel corso della conferenza stampa di ieri 6 novembre, non era stata esclusa del tutto da Ludovico Vaccaro - "si sta verificando se questo elicottero ne è munito" - il quale, tuttavia, aveva sottolineato come una ricostruzione sarebbe stata fatta ugualmente e a prescindere, grazie a tecnici esperti in disastri di questo tipo. Esattamente come i tre consulenti nominati dalla Procura: un professore universitario, un colonnello ingegnere dell'Aeronautica e un colonnello pilota.

L'elicottero, ha evidenziato il numero uno della locale Procura, "non ha una strumentazione radar, ma ha una strumentazione che consente di navigare anche non a vista".

Quello del 5 novembre avvenuto in agro di Apricena lungo il tragitto che collega Tremiti a Foggia, certifica l'anno "particolarmente critico sotto il profilo della sicurezza del volo in campo elicotteristico, anche, purtroppo, per numero di persone decedute" ha sottolineato il presidente Ansv Bruno Franchi. A giugno, infatti, si era registrato, sull?Appennino tosco-emiliano, un altro grave accadimento, a seguito del quale, anche in quel caso, erano morte 7 persone.