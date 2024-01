Finanzieri piombano in Comune: indagini su gare d'appalto, acquisiti atti e documentazione

Non è un mistero che nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del comando provinciale di Foggia, in almeno due occasioni, abbia acquisito e atti e documentazioni su alcune gare d'appalto di parecchi milioni di euro, probabilmente non soltanto di quella relativa al bando di gara da 18,5 milioni di euro per la gestione ultra decennale della struttura e la costruzione di loculi cimiteriali, risalente all'estate scorsa, precedentemente all'insediamento della nuova amministrazione.

C'è una indagine della Procura della Repubblica di Foggia. Oltre all'acquisizione dei fascicoli relativi agli appalti pubblici, i finanzieri avrebbero ascoltato alcuni tra funzionari e personale di Palazzo di Città, ma sulle indagini in corso c'è stretto riserbo, come anche sulla notizia che sarebbero stati iscritti nel registro degli indagati tre persone.