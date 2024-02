Furto alle Poste di San Marco: utenti costretti a spostarsi negli altri comuni, bottino sarebbe di oltre 500mila euro

Da 12 giorni l'ufficio postale di San Marco in Lamis è chiuso all'utenza per inagibilità. La zona di pertinenza del Postamat sventrata da un escavatore la notte del 1° febbraio, è recintata. Il solco provocato dallo sfondamento è ancora lì. I sammarchesi sono costretti a spostarsi negli uffici postali dei comuni limitrofi di San Giovanni Rotondo e di Rignano Garganico, dove prestano servizio anche i dipendenti dell'ufficio postale di Piazza Europa.

Sarebbe definitivamente tramontata l'ipotesi di un container o di un ufficio mobile: è altissimo il rischio di ulteriori furti o rapine. Confermata invece la mancanza di strutture comunali pronte o comunque idonee ad assicurare quel tipo di attività

Nelle more di sapere i risultati dei tecnici delle Poste Italiane, che la settimana scorsa avevano effettuato un sopralluogo, il consigliere regionale Napoleone Cera ha scritto all'amministratore delegato delle Poste Italiane affinché ponga presto rimedio al disservizio che la chiusura dell'ufficio sta provocando alla comunità. "I servizi postali, come è noto, hanno un’importanza fondamentale nella quotidianità della persone. Mi auguro di ricevere risposta, ma non solo: l’auspicio è che davvero si agisca con celerità e, naturalmente, continuerò a seguire la questione con la massima attenzione”.

Sul furto compiuto con una ruspa asportata in un cantiere distante qualche centinaio di metri, girato con un telefonino cellulare e condiviso da migliaia di persone sulle chat e sui social, non ci sono conferme da parte degli organi inquirenti circa le voci che si rincorrono in paese sulla individuazione dei responsabili, un commando composto da almeno sei persone.

Ammonterebbe invece a oltre 500mila euro il bottino: una cifra di gran lunga superiore a quella che inizialmente si riteneva essere stata asportata.