Tolleranza zero dopo gli atti vandalici di Capodanno: restano da identificare i piromani dei cassonetti

Un team composto da quattro agenti della polizia locale sta ultimando il lavoro di ricostruzione dei danneggiamenti delle festività natalizie e di Capodanno ai fini dell'identificazione degli autori degli atti vandalici che hanno devastato il patrimonio pubblico di Foggia. Sul finire del 2023 quattro ambulanti abusivi erano stati sanzionati per la vendita illegale di materiale pirotecnico, esercitata senza alcuna autorizzazione.

Per il soggetto che la notte di Santo Stefano ha divelto alcune panchine dell'isola pedonale, preso a calci i paletti del gas ed estirpato i fiori dai vasi di un bar di via Lanza (le immagini video) e per i tre minorenni che il 23 dicembre, alla presenza della madre, hanno sradicato e gettato nella fontana di piazza Vittorio Veneto, davanti alla stazione di Foggia, tutti i ciclamini piantati nelle aiuole, sono state decisive le immagini delle telecamere di videosorveglianza. In entrambi i casi è scattata una sanzione amministrativa.

E' stato individuato ieri, grazie a una segnalazione inoltrata tramite Youpol, il ragazzo di sedici anni che ha posizionato e fatto esplodere un petardo in un vaso in metallo di Corso Cairoli, danneggiando i fiori. Per fortuna lo scoppio è avvenuto successivamente al transito di un'auto.

Sono al vaglio del team investigativo della Locale le targhe e i volti ripresi dalle telecamere di videosorveglianza durante l'incendio dei cassonetti dell'immondizia. Particolare attenzione viene data agli atti delinquenziali compiuti in via Monsignor Farina e in viale Candelaro.

Purtroppo, non si è riusciti a risalire agli autori dei danni provocati al parco di Via De Petra, dove sono stati distrutti bidoni e panchine.