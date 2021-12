Assalto sventato a portavalori, paura sulle strade del Foggiano: recuperata un'auto del commando

E' successo nel tardo pomeriggio di ieri, lungo la Provinciale 655, in agro di Castelluccio dei Sauri. Nel mirino del commando, è finito un blindato della Cosmopol che viaggiava in direzione sud. Indagini in corso dei carabinieri