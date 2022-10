Agguato a Foggia: Narciso in sala operatoria, non è in pericolo di vita. Accertamenti sull'auto abbandonata

E' ancora ricoverato in ospedale, dove verrà sottoposto ad un intervento chirurgico per l'estrazione di (almeno) un proiettile ritenuto, il 32enne foggiano rimasto ferito in un agguato avvenuto ieri sera, in viale Europa, a Foggia.

L'uomo - Ivan Narciso, recentemente condannato a 5 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione nell'ambito del processo 'Decimabis' - è stato colpito ad una spalla, forse con un fucile: le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'agguato, avvenuto in strada: chi ha sparato, infatti, potrebbe aver raggiunto la vittima sull'uscio di casa o averlo atteso davanti al cancelletto per poi aprire il fuoco in strada.

La zona non è dotata di sistemi di videosorveglianza. Eseguiti cinque stub a carico di altrettanti pregiudicati della zona. Proseguono, invece gli accertamenti tecnici e i rilievi sull'auto incidentata, trovata poco dopo la sparatoria, in zona Salice: la polizia locale, intervenuta per un incidente, ha trovato un mezzo abbandonato, con a bordo un fucile. Non si esclude possa essere quello utilizzato per l'agguato a Narciso. Indagini in corso.