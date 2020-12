Bocche cucite sull'omicidio Renzulli: coinvolta la procura per i minorenni, fu arrestato nel blitz 'Romanzo Criminale'

Procedono serrate le indagini in merito all'omicidio avvenuto nella giornata di ieri, in un casolare di campagna in località Macchia Rotonda, nelle vicinanze di Borgo Tavernola, tra Manfredonia e Foggia.

La vittima - Mario Renzulli, 38enne sipontino - è morto poco dopo il suo arrivo al Policlinico Riuniti di Foggia: troppo gravi le ferite riportate, provocate da una lama, quasi certamente un coltello. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura di Foggia.

Bocche cucite sulle indagini che, secondo indiscrezioni (al momento nè confermate, nè smentite dagli inquirenti), vedrebbero coinvolta anche la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bari. Dettaglio che indirizzerebbe gli accertamenti su una pista investigativa ben precisa.

L'uomo, ferito da almeno una coltellata alla testa, era giunto in condizioni già critiche al Policlinico Riuniti. Nelle prossime ore, potrebbe essere disposta l'autopsia sul corpo del 38enne. In questo caso, l'esame autoptico fornirà non solo informazioni sulle cause del decesso, ma anche elementi tecnici per valutare la dinamica dell'accaduto.

Renzulli, classe 1982, era stato coinvolto nell’operazione 'Romanzo Criminale', che ha fatto luce su una delle stagioni criminali più violente ed efferatere in quel di Manfredonia, caratterizzata dalla lunga scia di sangue che ha attraversato l’estate 2012 nella città del Golfo.

L'episodio di cui è rimasto vittima, però, sarebbe avulso da contesti criminali.