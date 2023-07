Fratellini morti, proprietario del terreno indagato per omicidio colposo: recinzione vascone era aperta in più punti

"Sono in corso le tutte le attività necessaria per la completa ricostruzione dei fatti e l'accertamento di eventuali responsabilità penali". È quanto si legge in una nota della Questura, in merito alla tragica morte di Nicolae Daniel e Stefan, i due fratellini di 6 e 7 anni morti tragicamente in un vascone irriguo in località Beccarini/Inacquata, in territorio di confine tra i comuni di Manfredonia e Zapponeta.

Nel pomeriggio di oggi, presso la Cattedrale di Manfredonia, si sono svolti i funerali dei due bimbi, celebrati dall'Arcivescovo di Manfredonia Mons. Moscone.

Sul caso è attualmente indagato un soggetto per il reato di omicidio colposo, in relazione alla omessa custodia e vigilanza dei luoghi dai quali si accede allo specchio d'acqua nel quale sono tragicamente morti i due bambini.

La Polizia ha ricostruito i drammatici momenti della sera di martedì 11 luglio, quando al Commissariato di Manfredonia è giunta richiesta di intervento da parte di un utente che segnalava l'allontanamento di due bambini dalla abitazione nella quale vivevano con i genitori, e che le ricerche di familiari e amici erano risultate vane.

Gli agenti della Squadra Volante sono giunte sul posto alle ore 21, acquisendo informazioni sull'accaduto ed effettuando una perlustrazione dell'area circostante senza, tuttavia, rintracciare i due bambini. A quel punto è stato richiesto l'immediato intervento dei vigili del fuoco, che hanno inviato una squadra, e del 118. Sul posto è giunto anche personale della Polizia Scientifica per i rilievi. La svolta nelle ricerche è avvenuta quando sull'argine di una vasca d'acqua posizionata a breve distanza dalla abitazione in uso alla famiglia, sono state rinvenute, su segnalazione del padre dei due bambini, le due paia di ciabatte in uso ai piccoli.

A quel punto, i vigili del fuoco presenti hanno allertato altro personale del reparto sommozzatori del comando di Bari, giunto sul posto intorno alle ore 23.30. Gli agenti hanno verificato l'area dove insiste la vasca di raccolta acque, posizionata a circa 20 metri dall'abitazione. Seppur recintata, presentava diverse aperture che ne consentivano un facile accesso. I sommozzatori hanno iniziato le ricerche all'interno della vasca e cinque minuti dopo la mezzanotte è stato recuperato il corpo senza vita del primo bambino, ancora vestito. Venti minuti più tardi, è stato trovato anche il secondo bambino senza vita, anch'egli ancora vestito.

Il Pm di turno della Procura, avvisato dalla Pg operante sul posto, ha contattato il medico legale per un sopralluogo e una prima ispezione dei corpi. Successivamente, presso l'obitorio di Manfredonia, è stata effettuata una più accurata ispezione cadaverica. Non è stato necessario disporre l'autopsia, dato che gli accertamenti medico-legali non hanno fornito elementi idonei per formulare ipotesi diverse dall'annegamento.