Su Marco atti di bullismo e situazioni "vomitevoli e vergognose": indagati noti per altre vicende. L'avv. Di Leo: "Siamo sconcertati"

Quando la presa in giro sfocia in atti di bullismo e persecutori, diventa reato. Per scappare da quelle umiliazioni e da quei comportamenti “vomitevoli e vergognosi” che avrebbero compiuto i sei ragazzi iscritti nel registro degli indagati e noti alle forze di polizia, Marco Ferrazzano ha preferito farla finita gettandosi sotto a un treno. "Ci sono nomi, cose, fatti, circostanze, che avremmo voluto urlare da tempo. A leggere certe cose si rimane sconcertati” spiega l'avvocato dei familiari della vittima Pio Giorgio De Leo. Marco non sarebbe l’unica vittima. (leggi qui).