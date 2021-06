Svolta nel caso Ferrazzano, il 28enne bullizzato e picchiato morto travolto da un treno: indagati sei soggetti

Ci sono sei indagati per il caso Marco Ferrazzano, il giovane foggiano forse spinto al suicidio per le pesanti condotte bullizzanti subite. Questa mattina, gli agenti della squadra mobile di Foggia - a seguito di attività investigativa coordinata e diretta dalla Procura dauna - hanno notificato l’avviso della conclusione delle indagini preliminari, d’informazione di garanzia e di diritto alla difesa nei confronti di sei soggetti, tutti di età compresa tra i 21 e i 24 anni e già noti agli uffici di polizia.

Di questi, uno è indagato in concorso per il reato di truffa, con l’aggravante di aver commesso il fatto approfittando delle condizioni di disabilità della parte offesa; gli altri sono indagati in concorso per il reato di stalking, con la medesima aggravante. L’attività investigativa ha avuto inizio dalla denuncia di furto del cellulare marca del giovane, avvenuta nel gennaio scorso, sporta dal giovane Ferrazzano e dalla successiva denuncia di allontanamento di quest’ultimo dalla propria abitazione nella stessa giornata.

Nell’atto di denuncia, il giovane dichiarava che nella mattinata del 21 gennaio, mentre era nei pressi del mercato rionale di via Luigi Pinto, era stato avvicinato da due ragazzi a bordo di uno scooter che gli chiedevano di poter effettuare una chiamata con il suo cellulare. Temendo ripercussioni malgrado non fosse intenzionato ad acconsentire alla pretesa, ha consegnato delle mani di uno dei ragazzi il proprio cellulare, ma alla richiesta di restituzione, i due si sono allontanate per le vie adiacenti, portando via il cellulare. Marco, nel tentativo di rincorrerli e bloccarli, è caduto a terra, procurandosi solo qualche escoriazione.

Due giorni dopo, il 23 gennaio, nel primo pomeriggio, presso la Sezione di Polizia Ferroviaria di Foggia, la madre del ragazzo ha denunciato la scomparsa del figlio, avvenuta il giorno precedente intorno alle 15.00. In sede di denuncia, la donna riferiva che il cellulare rubato al figlio continuava a squillare senza risposta e precisava che il figlio abitualmente faceva rientro a casa intorno alle 20.30, che soffriva da anni di depressione e schizofrenia, per cui era in cura presso il Dipartimento di Salute Mentale di Foggia.

Successivamente la Sezione di Polizia Ferroviaria di Foggia ha comunicato che alle 16.40 del 22 gennaio, era stato registrato l’investimento di una persona lungo la tratta Foggia – San Severo che, successivi accertamenti, settimane dopo, hanno confermato essere il ragazzo scomparso. Il 10 febbraio successivo, durante un servizio dedicato alla scomparsa di Ferrazzano al programma televisivo ‘Chi l’ha visto?’, sono stati denunciati atti di ‘bullismo’ subiti dallo stesso da alcuni soggetti indicati dagli stessi familiari della vittima.

Pertanto, su richiesta della Procura della Repubblica, è partita l’attività d’indagine, durante la quale è stato recuperato il cellulare appartenuto al ragazzo, già più volte vittima di furto del proprio telefonino. Tuttavia è emerso, dall’ascolto di alcuni testimoni, che a seguito dell’ultimo furto, la vittima aveva mostrato agitazione e preoccupazione: un malessere più grande rispetto a quello in precedenza manifestato, tanto che si era recato da tutti i suoi parenti per bloccare il suo numero di cellulare sui loro dispositivi elettronici.

Inoltre è emerso che lo stesso, in più occasioni, era rientrato a casa con ferite o/e escoriazioni, ma nonostante non avesse mai raccontato nulla ai familiari, veniva picchiato in strada da suoi coetanei: alcuni video mostrano immagini in cui a Marco venivano tagliati i capelli e gli venivano fatte fare le capriole a terra. Nel corso dell’attività investigativa è emerso che Ferrazzano Marco è stato costretto a restare più volte in compagnia degli indagati i quali gli impedivano di allontanarsi liberamente e lo costringevano a contattare con il cellulare conoscenti per proferire insulti o ad ingiuriare i passanti.

Dall’audizione dell’altra parte offesa, è altresì emerso che la vittima subiva ripetutamente atti di “bullismo” e violenza fisica ad opera degli indagati che incontrava spesso al Parco San Felice o nel quartiere Candelaro, luoghi dove solitamente si intratteneva. In particolare, in una occasione, dopo essere stato capovolto a testa in giù, veniva ripreso da uno degli indagati con un cellulare mentre gli altri assistevano compiaciuti alla scena e in un’altra circostanza veniva investito con un ciclomotore.

Da accertamenti richiesti alla Direzione Sanitaria del Riuniti, è emerso che li 25 gennaio 2020, Marco aveva fatto ricorso alle cure dei sanitari a seguito di aggressione da persona a lui nota. I sanitari che lo hanno sottoposto a visita diagnosticavano ‘escoriazioni al volto, algia mano dx, trauma contusivo piramide nasale con epitassi con prognosi di giorni 20’ Gli indagati erano soliti minacciare le parti offese di aggressioni pesanti, offendendoli continuamente della loro disabilità.