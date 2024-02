Cinque indagati per la morte di Domenico, l'operaio di una ditta foggiana morto sul lavoro: accusa è omicidio colposo

Proseguono le indagini per la morte dell'operaio di 51 anni, schiacciato giovedì mattina da un macchinario all'interno dello stabilimento 'Stellantis' di Pratola Serra mentre cercava di effettuare delle riparazioni. L'uomo, Domenico Fatigati, di Acerra, era dipendente della Ms Automazione Industriali di Foggia e lavorava in appalto nello stabilimento avellinese.

L'azienda foggiana è nel fascicolo aperto dalla Procura di Avellino, che sta ricostruendo l'intricata rete di rapporti contrattuali tra aziende. Come riporta AvellinoToday, nell'articolo di Vinicio Marchetti, l'uomo si trovava a operare all'interno dello stabilimento Stellantis, dove l'appalto per la manutenzione era stato affidato a una ditta con sede a Pesaro. L'inchiesta non risparmia nessuno degli attori coinvolti. Agli atti degli inquirenti, infatti, sarà aggiunto il nome del legale rappresentante dell'impresa abruzzese che si era aggiudicata la gara per la manutenzione all'interno dello stabilimento di Pratola Serra.

Finora, le indagini hanno portato a cinque avvisi di garanzia per omicidio colposo: figurano personalità di rilievo all'interno della catena di comando dello stabilimento. Marco Carbonatto, il direttore di Stellantis a Pratola Serra si trova tra gli indagati insieme al responsabile locale della sicurezza dell’azienda Fca, Andrea D’Urzo. La lista degli accusati include anche Vincenzo Castaldo, capo Area reparti lavorazioni, e il responsabile della ditta esterna, la Ms Automazione Srl di Foggia, Rocco Loffreda. A completare l'elenco degli indagati c'è una dirigente della stessa impresa, Vanessa De Rogatis.