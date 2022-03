Nuove strategie per far fronte alle emergenze in autostrada: “Rendiamo più efficace il sistema di intervento”

Delineare nuove e più significative ‘linee guida’ da adottare in caso di situazioni di emergenza che si potrebbero verificare in ambito autostradale. Questo lo scopo della serie di incontri formativi avviata lo scorso 29 marzo: il primo incontro si è svolto presso il reparto di polizia autostradale di Capitanata; gli incontri sono rivolti ad operatori della Polizia Stradale della Direzione dell’ 8° tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

L’esperienza acquisita nel tempo, ha consentito ad un’equipe di esperti del settore di elaborare strategie operative che possano garantire la massima sicurezza sia del personale di intervento che dell’utenza autostradale e, grazie anche ad una puntuale attività di formazione di tutto il personale interessato, con sessioni di aggiornamento professionale ed operativo, sarà possibile rendere ancora più efficace il ‘sistema di intervento’ in situazioni di emergenza.

Relatori dell’incontro sono stati il comandante della Sottosezione Polizia Stradale di Foggia ed il responsabile dell’Ufficio traffico dell’ottavo Tronco di Società Autostrade per l’Italia. Continua, incessante, l’azione della specialità della polizia stradale a garanzia della sicurezza della circolazione stradale in ambito autostradale, e non solo, in stretta collaborazione con Società Autostrade per l’Italia, nell’ambito del proficuo scambio informativo di conoscenze ed esperienze utili allo scopo, utilizzando la migliore tecnologia presente in commercio.