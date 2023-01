Quartiere Ferrovia invivibile: pronto un piano di intervento, spunta l'idea del controllo di vicinato

Un presidio fisso di vigilanza in via Podgora, maggiore illuminazione, videosorveglianza e pattugliamento delle forze dell’ordine al Quartiere Ferrovia: sono alcune delle richieste formulate al prefetto di Foggia Maurizio Valiante dal Coordinamento delle associazioni e dei cittadini per la Rinascita di Foggia.

Una delegazione è stata ricevuta all’Ufficio territoriale del Governo lo scorso 12 gennaio, a seguito di una richiesta di audizione presentata il mese scorso. Hanno partecipato all’incontro il presidente Walter Mancini, il vice presidente Nino Abate, il segretario Antonio Placentino, Luciana d’Amato e Simonetta Mastropieri, componenti del consiglio direttivo. Era presente anche il capo di Gabinetto Angelo Caccavone.

Al centro dell’incontro le ormai arcinote criticità del viale XXIV Maggio e della zona della stazione, piombati nel degrado. La sicurezza continua a rappresentare una delle principali istanze dei residenti, ma non sono stati trascurati gli aspetti sociali. Il coordinamento delle associazioni, infatti, ha proposto anche la chiusura al traffico di viale XXIV maggio il sabato e la domenica, per consentire l’allestimento dei mercatini, l’incentivazione delle attività culturali nella zona del CineTeatro Cicolella e microstrutture per migliorare il decoro nelle aree intorno a piazza Vittorio Veneto.

Il prefetto, riferiscono dal coordinamento, ha assicurato un piano di intervento e ha annunciato di aver predisposto azioni che partiranno già la prossima settimana, in collaborazione con le altre istituzioni. Ha in mente anche una forma di partecipazione attiva dei cittadini e di rapporto diretto con i residenti della zona, una ‘collaborazione di vicinato’, con l’obiettivo di incoraggiare l’integrazione culturale e produttiva e non guardare solo alla repressione dei fenomeni. Probabilmente, l’idea nasce anche sulla scorta dei progetti di ‘Controllo di vicinato’ che si sperimentano da anni in altre città. Non si tratta di ‘ronde’, ma di uno strumento di prevenzione che prevede la creazione di una rete nella quale i cittadini-sentinelle collaborano per la sicurezza del loro quartiere.