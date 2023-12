"La memoria come speranza", al Giordano le istituzioni parlano di legalità con gli studenti

Partire dal passato per migliorare il futuro. È questo, in sintesi, l'obbiettivo della due giorni organizzata dal Comune di Foggia tramite il Servizio Cultura, per proseguire con gli studenti delle scuole superiori quel lavoro di sensibilizzazione verso la cultura della legalità.

Due momenti di confronto con i giovani cittadini foggiani: il primo, appunto, questa mattina nella cornice del Teatro Umberto Giordano ha visto come ospiti, oltre alla Sindaca Maria Aida Episcopo, il colonnello Miulli, comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Ricci, comandante provinciale della Guardia di Finanza e il Vescovo di Foggia, Mons. Pelvi. Con loro anche Giuseppe Chiappinelli della Fondazione Buon Samaritano di Foggia, Angela Procaccino della Consulta della Legalità della Provincia di Foggia e Daniela Marcone, dell’ufficio nazionale di Libera. Due interventi 'artistici' da parte degli attori foggiani Stefano Corsi del Teatro della polvere e Dino La Cecilia della compagnia teatrale Palcoscenico.

Il secondo è previsto per domani, 13 dicembre, nell'aula consiliare del Comune di Foggia e avrà come ospiti il coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, Francesco Giannella, il Prefetto Valiante e il questore Rossi. Per le associazioni saranno presenti Alessandro Zito e Lazzaro D’Auria dell’associazione Antiracket di Foggia, Federica Bianchi di Libera Foggia. Interverranno, inoltre, l’attore Roberto Galano del Teatro dei Limoni e Pierluigi Bevilacqua della Piccola Compagnia Impertinente. Presente anche il ten colonnello, Paolo Iannucci della DIA di Foggia.