Statale 16 pericolosa, appello all'Anas: "Necessari interventi agli incroci con le sp 35 e 37"

Troppi incidenti sulla Statale 16, con la seduta tenutasi lo scorso 29 novembre il Consiglio Comunale di Lesina ha discusso sulla necessità di effettuare interventi sul tratto della statale che rientra nel territorio comunale, deliberando una azione di sensibilizzazione della struttura tecnica dell'Anas "per la risoluzione della problematica connessa al verificarsi di numerosi incidenti stradali, anche mortali, sulla SS16 nel tratto Foggia-Termoli in corrispondenza delle intersezioni con le SP 35 ed SP 37 di collegamento con il Comune di Lesina e i Comuni del Gargano".

“Questa proposta di deliberazione - ha dichiarato l'assessore Mario Cardarelli - ha lo scopo di sensibilizzare la struttura tecnica dell’Anas, al fine di inserire nella prossima programmazione dei lavori, gli interventi volti alla messa in sicurezza del tratto della Ss 16 che rientra nel nostro territorio comunale. In tale tratta stradale sono all’ordine del giorno incidenti stradali che in alcuni casi risultano essere mortali. In particolare, gli interventi dovrebbero prevedere il rifacimento del manto stradale con apposizione di segnaletica orizzontale e verticale e soprattutto la realizzazione di due rotatorie in prossimità degli incroci con la strada provinciale n.35 (Salsificio) e con la strada provinciale 37 (Ripalta).

Inoltre, chiediamo di avere un rappresentante delegato nelle riunioni dei tavoli tecnici interessati dagli interventi di messa in sicurezza dei tratti stradali sopra citati. Questa azione di sensibilizzazione - ha aggiunto l'assessore - si rende necessaria perché abbiamo verificato che l’Anas in questi ultimi mesi, ha provveduto a fare interventi di manutenzione nel tratto che va dal torrente Saccione, quindi dal confine con il Molise, fino al ponte sul fiume Fortore, e quindi nei territori comunali di Chieuti e Serracapriola. A breve inizieranno gli interventi di messa in sicurezza del tratto della Ss16 che va da San Severo a Foggia con esclusione del tratto ricompreso nel nostro territorio”.

Nel tratto di collegamento col territorio di Lesina, la Ss 16 è soggetta ad un elevato traffico veicolare per i cittadini di Lesina e dei paesi interni del Gargano che vogliono raggiungere le città di Termoli a Nord e Foggia a Sud. Tale arteria stradale, nel tratto sopra menzionato, è rimasta invariata nelle dimensioni dal periodo della sua realizzazione senza essere interessata da importanti interventi strutturali se non sporadici interventi di manutenzione ordinaria. Negli ultimi anni la Ss 16 è stata oggetto di interventi di manutenzione del manto stradale a monte dell’incrocio con la Sp 37 e a valle dell’incrocio con la Sp 35, trascurando la carreggiata fra i due incroci appena citati, che allo stato attuale risulta in condizioni pessime.

"In seguito a diversi incidenti susseguitosi nel corso degli anni - si legge nella delibera -, si deve procedere con estrema urgenza a regolamentare la circolazione presso gli incroci tra la Ss 16 e le Sp 35 e 37 di collegamento col Comune di Lesina e con l’intero Gargano, con la costruzione di due rotatorie e nelle more della realizzazione, con adeguata apposizione di segnaletica verticale e orizzontale".