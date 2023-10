Morti sulle strade del Foggiano: quasi un terzo delle vittime aveva meno di trent'anni

I dati di Aci-Istat sugli incidenti stradali avvenuti nel 2022 parlano chiaro. Il trend è tornato quello del periodo pre-pandemico. In soldoni, il numero di incidenti è in costante crescita e, di conseguenza, lo sono anche i dati relativi ai feriti e ai decessi.

Le statistiche presenti nel report ribadiscono in parte ciò che già il rapporto regionale redatto dall’Asset lo scorso mese di luglio aveva rivelato. Per esempio, l’incidenza in termini percentuali dei morti: nel Foggiano è la più alta nonostante – come valori assoluti – il numero maggiore di incidenti si sia verificato altrove (nella provincia di Bari). In poche parole, nel Foggiano si muore di più. Le cause possono essere molteplici, ma i dati su scala provinciale diramati da Aci-Istat possono dire qualcosa a riguardo.

Partendo dai dati assoluti (i freddi numeri), nel 2022 si sono verificati sulle strade di Foggia e provincia 1159 incidenti, uno in meno rispetto al 2021, ma con un numero maggiore di vittime (60 vs 48) e di feriti (1983 vs 1940). Naturalmente, il numero di sinistri accertati si concentra nei grandi centri urbani: Foggia guida la classifica con 437 incidenti, seguita da Cerignola (163) e San Severo (157). La situazione cambia nella distribuzione delle vittime, la maggior parte delle quali (14) ricadono nel territorio di San Severo (in particolare la Statale 16). Il triste primato del comune dell’Alto Tavoliere si estende anche a livello regionale. Foggia guida invece la classifica del maggior numero di feriti, ben 740. In pratica, per ogni incidente nel capoluogo dauno si registra una media di 1,7 feriti.

Tipi di strade

Come immaginabile, la percentuale maggiore dei sinistri si rileva sulle strade urbane, ma è su quelle provinciali, regionali e statali dove si concentrano i casi più gravi (44 dei 60 morti complessivi, ovvero il 73,3%). Sulle strade urbane si registra il più alto numero di feriti (1122), mentre sono 80 le persone ferite (su 33 incidenti) e 7 i morti sulle autostrade dove si registra il più elevato indice di gravità degli incidenti (80,46).

Periodi dell’anno: estate e dicembre i mesi più critici

L’aumento della circolazione determina, gioco forza, un incremento anche del numero di incidenti. Non è un caso se la maggior parte dei sinistri si concentri nei mesi estivi e nel mese di dicembre, in concomitanza con le vacanze estive e natalizie. Ma un netto incremento, rispetto ai primissimi mesi dell’anno, si avverte già ad aprile (92) e maggio (95) con l’avvento della Pasqua e i ponti legati alle feste del 25 aprile e del 1° maggio. Andando nello specifico, il 39,2% degli incidenti si concentra nel periodo che va da giugno a settembre, con il picco registrato proprio nel nono mese dell’anno (124). Oltre il 9% degli incidenti (107) si è verificato, invece, a dicembre. Alla frequenza non corrisponde, però, la gravità. Perché, se è vero che ad agosto si è verificato il più alto numero di morti sulle strade foggiane (10), è pur vero che il secondo dato più elevato si è registrato nel mese di gennaio (7 morti).

Condizioni meteo

Analizzando la distribuzione degli episodi nei dodici mesi dell’anno, appare evidente come le condizioni meteorologiche abbiano inciso marginalmente sugli stessi. L’84,4% (981 su 1159) degli eventi si è consumato in condizioni meteo perfette. Soltanto 5 sono gli incidenti avvenuti in presenza di nebbia, 77 quelli con la pioggia (6,64%), 2 con il vento forte.

Nessuno in presenza di grandine e neve. Percentuali che più o meno si mantengono inalterate anche per quel che concerne il dato dei feriti e dei morti: 50 dei 60 morti totali si sono verificati con il sereno.

Natura incidente

Qualche riflessione la suggerirebbe l’analisi sulla natura degli incidenti avvenuti in Capitanata, 325 dei quali si sono verificati in presenza di un incrocio, 549 addirittura su un rettilineo. Ed è proprio su questo tratto di strada che si concentrano gli episodi più gravi in termini di morti e feriti. Ben 39 le vittime su rettilineo, delle quali 9 in seguito a uno scontro frontale, 6 dopo scontro fronto-laterale o laterale, 8 per tamponamento, 3 per urto con veicolo fermo e 9 per fuoriuscita. Numeri che, evidentemente, vanno collegati in larga parte all’alta velocità, a un sorpasso azzardato, o al mancato rispetto delle precedenze e della distanza di sicurezza.

A conferma di ciò, sono anche i dati sulle circostanze d’incidente. Il 33,24% degli incidenti totali è stato cagionato dal mancato rispetto dei segnali, il 22,35% da guida distratta, il 20,95% dall’alta velocità. A quest’ultima circostanza, invece, si collega la frequenza più elevata in termini percentuali di morti (40%). Spiccano tra i comportamenti, anche un 25,23% di corresponsabilità dei pedoni coinvolti nel totale degli incidenti, segnale che lo spregio delle regole non è solo imputabile ai conducenti dei mezzi.

Veicoli coinvolti

Come evidenziato dai dati nazionali, è in progressiva crescita il coinvolgimento di monopattini nei sinistri. Nel 2022 sono 25 i monopattini protagonisti (l’1,13%), un valore numerico basso rispetto al totale, ma in aumento rispetto al 2021. Dei 2216 veicoli coinvolti il 78,3% sono autovetture, il 6,86% motocicli, il 5,9% veicoli commerciali, il 2,2% biciclette.

Giorni della settimana

Si mantiene una sorta di equilibrio per quel che concerne la distribuzione settimanale degli incidenti. Contrariamente a quanto si possa immaginare, il numero più basso di sinistri si è verificato proprio nei giorni di sabato (144) e domenica (132). È il venerdì il giorno in cui si è registrato il picco (195) sia dei sinistri che dei decessi (15). La fascia oraria nella quale gli episodi sono più frequenti è quella dalle 10 alle 13. Sono invece 12 le persone che hanno perso la vita in seguito a un incidente avvenuto nelle ore notturne, la maggior parte delle quali tra le giornate di giovedì e sabato.

Classi d’età

Sono tante, troppe, le giovani vite spezzate sulle strade della Capitanata. Il 65% dei morti totali avevano tra i 18 e i 54 anni: sono 17 gli under 30 scomparsi. Il dato drammatico si conferma anche sui feriti (575, oltre un quarto del totale). Poco più della metà dei morti (36) erano alla guida del mezzo, 17 erano passeggeri. Sono infine 7, invece, i pedoni.