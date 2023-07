Sulle strade del Foggiano si muore più che altrove: maglia nera degli incidenti mortali è San Severo

Il 2022 è stato un anno da dimenticare per quel che concerne gli incidenti stradali e, in particolare, quelli mortali. Come ha evidenziato il report di Asset presentato nella giornata di ieri dalla Regione Puglia, il numero di mortali nel 2022 è aumentato nuovamente. Una risalita che – escludendo il biennio caratterizzato dal Covid – in termini numerici supera addirittura l’anno pre-pandemico e si avvicina al dato del 2017.

Come evidenzia il report, dal 2001 al 2022 la Puglia è stata teatro di quasi 5900 sinistri mortali nei quali hanno perso la vita 6670 persone. L’incidentalità ha subito un progressivo e vistoso calo a partire dal 2009 ed è proseguito per oltre un decennio. Nel 2022, invece, il trend è cambiato: il dato degli incidenti mortali ha superato nuovamente quota 200 (201) causando la morte di 226 persone. Rispetto al 2021, l’aumento della incidentalità mortale ha riguardato ben quattro province su sei (solo Bat e Lecce hanno fatto registrare un calo). La provincia di Foggia è quella più a rischio e, considerando l’elevato numero di vittime fin qui registrato da gennaio a oggi (29), il trend rischia di confermarsi anche nel 2023. Nel Foggiano sono stati 49 gli incidenti registrati, alcuni dei quali plurimortali, per un totale di 60 vittime, dieci in più di quelle registrate nella città metropolitana di Bari. Delle 226 vittime accertate in tutta la Puglia, oltre un quarto appartengono alla Capitanata (il 26,5%).

Rispetto al 2021, gli incidenti nel Foggiano sono cresciuti dell’8,9% (da 45 a 49), mentre il numero dei decessi ha subito un incremento del 25% (da 48 a 60). A livello di variazioni, invece, l’incremento più consistente degli incidenti e dei decessi si è registrato nelle province di Taranto e Brindisi. Spostando il focus sulla distribuzione dei sinistri mortali nel Foggiano, si osserva come il 78,3% dei decessi (47) sono stati registrati sulle strade statali e provinciali.

Sulle statali gli incidenti rilevati nel 2022 sono stati 174 nei quali sono rimaste ferite 329 persone, mentre le vittime accertate sono state 24, con una incidenza percentuale del 13,8%, la più alta in tutta la Puglia, se si pensa che nel Barese i sinistri sono stati il doppio (358) con 15 morti. Il dato dei decessi è pressoché in linea con quello dell’anno precedente – quando i morti sulle strade statali di Capitanata furono 23 –, mentre si osserva un incremento del 15,4% dei feriti (da 285 a 329).

Anche sulle strade provinciali del Foggiano l’incidenza percentuale delle vittime rispetto al numero di incidenti rilevati è la più alta della regione. Sui 192 sinistri registrati, 399 persone sono rimaste ferite, 23 sono le vittime (il 12%). Rispetto al 2021, il dato delle vittime sulle provinciali si è pressoché raddoppiato (da 12 a 23) con un incremento del 91,7%. Più contenuto, ma comunque consistente (da 334 a 399) l’incremento percentuale dei feriti, pari al 19,5%.

Nella tabella relativa alle strade più incidentate – che comprende anche le autostrade – si rileva come la Statale 16 sia sempre la più rischiosa: ben 71 i sinistri rilevati all’interno della provincia di Foggia, con 11 decessi e 137 feriti. Numeri significativi si registrano anche sulla statale 89 ‘Garganica’ (42 incidenti e 2 morti), sulla 673 Tangenziale di Foggia (23 incidenti e 2 vittime), mentre sulla 693 dei laghi di Lesina e Varano è altissimo il rapporto tra sinistri e numero di vittime (7 morti in 12 incidenti). Per quel che concerne le strade provinciali, la Sp 95 Cerignola-Candela e la 141 ‘delle Saline’ sono le più incidentate.

In generale, sono proprio le strade provinciali quelle nelle quali si registra il più alto numero di incidenti e di vittime (oltre il 45% del totale), mentre sfiora il 30% il dato delle vittime sulle statali. Da attenzionare anche il 17,3% sulle strade urbane.

Spulciando i dati sull’incidentalità a livello comunale, il numero maggiore di incidenti mortali si è verificato nei territori ricadenti nei comuni di San Severo (13 incidenti), Taranto (13) e Bari (11). In arancio (ovvero con almeno 5 sinistri) ci sono anche Cerignola e Foggia. Almeno 3 i mortali rilevati nei territori di Orta Nova, Manfredonia e San Nicandro Garganico. Nei territori ricadenti nei comuni di Chieuti, Lesina, Cagnano Varano, Carpino, Mattinata, Torremaggiore, Lucera, Troia, Orsara e Ascoli Satriano sono stati rilevati da uno a due sinistri con vittime.