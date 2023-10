Incidenti stradali, indice di mortalità altissimo nel Foggiano: è tra i più alti d'Italia

Nel 2022, sulle strade italiane, si sono registrati 165.889 incidenti con lesioni a persone (151.875 nel 2021, +9,2%; 172.183 nel 2019, -3,7%), che hanno causato 3.159 decessi (2.875 nel 2021, +9,9%; 3.173 nel 2019, -0,4%) e 223.475 feriti (204.728 nel 2021, +9,2%; 241.384 nel 2019, -7,4%). In media, rispettivamente, 454 incidenti, 8,7 morti e 612 feriti ogni giorno.

Le statistiche provinciali - elaborate da Aci e Istat - mostrano un ritorno dell’incidentalità stradale ai livelli pre-pandemia del 2019. Rispetto al 2019 - anno scelto come riferimento per l’obiettivo 2030 - 53 province su 107 hanno fatto registrare un aumento del numero dei morti sulle strade. In altre 53, invece, tale numero è diminuito. In una sola provincia (Lodi), infine, il numero dei morti è rimasto stabile.

Oristano (+180%: 14 morti nel 2022, 12 nel 2021 e 5 nel 2019), Aosta (+150%: 10 morti nel 2022, 1 nel 2021 e 4 nel 2019) e Novara (+79%: 34 morti nel 2022, 19 nel 2021 e 19 nel 2019) sono le province con gli incrementi percentuali maggiori. Le province di Roma e Latina, invece, fanno del Lazio la Regione con il più alto aumento di morti rispetto al 2019 (+44).

Per converso, le province con la maggiore diminuzione di vittime in termini percentuali sono Vibo Valentia, che fa registrare il -67% (3 morti nel 2022, 6 nel 2021 e 9 nel 2019), Biella con il -63% (3 morti nel 2022, 13 nel 2021 e 8 nel 2019), Reggio Calabria e Gorizia con il -60% (rispettivamente 10 morti nel 2022, 22 nel 2021 e 25 nel 2019 e 4 morti nel 2022, 10 nel 2021 e 10 nel 2019).

Prendendo in considerazione i valori assoluti, Roma fa registrare 33 vittime in più rispetto al 2021, Latina 18. Anche nel Foggiano le cose non vanno bene: è la terza provincia, insieme a Novara, con il più alto incremento di morti (+15 rispetto al 2021). Brescia (-20), Modena (-17), Forlì-Cesena e Venezia (-16) sono quelle nelle quali si è registrata la diminuzione più significativa del numero dei morti.

A livello regionale, la Puglia è la terza regione, dopo Lazio e Sardegna, a far registrare il maggior incremento di vittime in termini assoluti (+19).

Indice di mortalità: in 13 province più del doppio rispetto al valore medio nazionale

Anche i dati sull'indice di mortalità (ovvero il numero di morti per 100 incidenti) vede Foggia tra le province più problematiche. Nel complesso, sono 13 le province con un indice almeno doppio rispetto al valore medio nazionale (1,90). Nel caso della Capitanata, il dato è piuttosto preoccupante: con un indice di 5,18 Foggia è seconda solo alla provincia di Matera (5,91) e davanti a Nuoro (5,15) e Vercelli (5,13). Savona, Prato, Genova, La Spezia, Monza Brianza, Biella, Milano e Gorizia sono, invece, le province in cui gli incidenti risultano meno gravi. L’indice di mortalità, infatti, è inferiore ad 1 morto ogni 100 incidenti.

Mobilità dolce

Nel corso del 2022, sono deceduti 485 pedoni (+3% rispetto allo scorso anno), 205 ciclisti (-6,8%) – di cui 20 su bici elettrica (+53,8%) – e 16 conducenti di monopattino (+77,8%).

Nella provincia di Roma, il più alto numero di pedoni morti (56), seguita da Milano (24), Napoli (23) e Torino (18). Nella provincia di Padova il più alto numero di ciclisti morti (10), seguono Udine (9) e Milano, Venezia e Ravenna (8). Dei 16 morti su monopattino, 4 sono concentrati nella provincia di Milano, 3 nella Provincia di Roma e 2 nella provincia di Torino. Insieme, totalizzano il 56% dei morti a livello nazionale.